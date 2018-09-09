Во Франции десятки тысяч человек вышли на демонстрации в защиту окружающей среды

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Массовые акции протеста против глобального изменения климата и в защиту окружающей среды прошли в крупнейших городах Франции, собрав десятки тысяч участников. Как сообщает Report, крупнейший марш экологических активистов прошел в Париже - участие в нем приняли 18,5 тыс. человек, по оценкам полиции, или 50 тыс. - по оценкам организаторов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Аналогичные шествия и собрания прошли в этот день и в других крупнейших городах Франции.

По разным оценкам, до 10 тыс. участников собрал марш за природу в Лионе, от 700 до 2,5 тыс. человек вышли на улицы Марселя, от 3 тыс. до 5 тыс. - в Ренне, порядка 3,8 тыс. - в Страсбурге.