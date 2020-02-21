Во Франции десятки тысяч людей вышли на улицы - ФОТО

Во Франции продолжаются акции протеста против реформ в пенсионной системе.

Как передает французское бюро Report, во вчерашней общенациональной акции участвовали более 92 тысяч человек.

Отмечается, что только в Париже на улицы вышли почти 8 тысяч протестующих.

Законопроект о реформах в пенсионной системе в настоящее время обсуждается в Национальной ассамблее Франции. Слишком большое количество предложенных дополнений в законопроект затрудняет принятие документа. На этой неделе депутаты приступили к обсуждению предложенных дополнений.

Отметим, что реформа, заставившая французов выйти на улицы, предусматривает отмену льгот для представителей ряда профессий, которые позволяют раньше выходить на пенсию и получать дополнительные выплаты по причине тяжелых условий труда.