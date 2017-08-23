Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Во Франции cовершено нападение на военный патруль. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, мужчина в возрасте около 50 лет набросился на женщину-военнослужащего из военного патруля операции Sentinelle во французском Лионе и попытался ее задушить.

Полиция прибыла на место и задержала подозреваемого, в его карманах были обнаружены медицинские рецепты.

Сообщается, что нападавший вероятней всего психически нездоров.