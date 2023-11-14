Во Франции число живущих за чертой бедности выросло на полмиллиона после пандемии

Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки.

Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки.

Как передает Report , об этом говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Согласно отчету, 9,1 млн человек проживали за чертой бедности, которая в 2021 году составила €1 158 в месяц для одного человека. При этом в 2020 году таковых насчитывалось 8,5 млн, а в 2019 году, до пандемии, - 8,9 млн.

Среди безработных доля живущих за чертой бедности в 2021 году выросла на 1,9 процентного пункта (п. п.), до 35,1%, тогда как среди работающих бедными считались 7,4% граждан (+0,5 п. п.). При этом больше всего пострадали семьи с двумя или тремя детьми.

"Хотя динамика в период с 2019 по 2020 год остается неопределенной, в силу специфических условий проведения опросов в 2020 году и неустойчивости показателей в этот нетипичный год Франция вышла из периода эпидемии COVID-19 в 2021 году с более высоким уровнем бедности, чем на момент его начала", - говорится в отчете.