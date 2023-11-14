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Во Франции число живущих за чертой бедности выросло на полмиллиона после пандемии

Во Франции число живущих за чертой бедности выросло на полмиллиона после пандемии Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 22:50
Во Франции число живущих за чертой бедности выросло на полмиллиона после пандемии

Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Согласно отчету, 9,1 млн человек проживали за чертой бедности, которая в 2021 году составила €1 158 в месяц для одного человека. При этом в 2020 году таковых насчитывалось 8,5 млн, а в 2019 году, до пандемии, - 8,9 млн.

Среди безработных доля живущих за чертой бедности в 2021 году выросла на 1,9 процентного пункта (п. п.), до 35,1%, тогда как среди работающих бедными считались 7,4% граждан (+0,5 п. п.). При этом больше всего пострадали семьи с двумя или тремя детьми.

"Хотя динамика в период с 2019 по 2020 год остается неопределенной, в силу специфических условий проведения опросов в 2020 году и неустойчивости показателей в этот нетипичный год Франция вышла из периода эпидемии COVID-19 в 2021 году с более высоким уровнем бедности, чем на момент его начала", - говорится в отчете.

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