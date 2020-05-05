Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 330 человек

Число жертв COVID-19 во Франции за сутки увеличилось на 330, перешагнув отметку в 25,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С начала эпидемии было госпитализировано 94 191 человек. 52 736 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился в городе. С первого марта мы оплакиваем 25 531 смерть, связанную с COVID-19", - отмечается в документе.

По информации DGS, в больницах умерли 16 060 человек, а 9 471 - в социальных и медико-социальных учреждениях.

В больницах Франции остаются 24 775 человек, за сутки были госпитализированы 987 новых пациентов. В отделениях реанимации находятся 3 430 пациентов в тяжелом состоянии.