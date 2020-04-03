​Во Франции число жертв коронавируса превысило шесть тысяч

Число умерших от коронавируса в больницах Франции превысило 5 тысяч человек. За сутки скончались 588 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Начиная с 1 марта в больницах скончались 5 091 человек", - сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что 83% умерших были в возрасте старше 70 лет.

Также он сообщил, что 1 416 человек скончались в домах престарелых с 1 марта. Таким образом, общее число скончавшихся во Франции составляет 6 507, отметил он.

По словам Саломона, более 14 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

Более 27 тысяч заболевших находятся в больницах, 6 662 человек - в реанимации в тяжелом состоянии. 93 пациента, которые находятся в реанимации, младше 30 лет, добавил Саломон.

Общее число заразившихся коронавирусом во Франции - 64 338. Это более чем на 5 тысяч случаев больше, чем 24 часа назад.

Ранее сообщалось о 4 503 умерших и 59 105 заболевших COVID-19 во Франции.