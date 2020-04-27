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Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек

​Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек

Число жертв коронавируса во Франции превысило 23 тысячи, за сутки скончались 437 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник министерство здравоохранения.

"С 1 марта мы оплакиваем 23 293 смерти, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава.

Отмечается, что 14 497 человек скончались в больницах и 8 796 – в социальных и медико-социальных учреждениях.

Число зараженных COVID-19 во Франции достигло 128 339. Таким образом прирост за сутки составил более 3,7 тысячи.

Более 28 тысяч человек находятся в больницах, за последние 24 часа были госпитализированы еще 162 пациента. В реанимации находятся 4 608 человек, заразившихся коронавирусом.

С начала эпидемии были госпитализированы более 88,7 тысячи человек, 45,5 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц, отмечается в коммюнике.

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