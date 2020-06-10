​Во Франции число жертв коронавируса достигло 29,3 тыс.

Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29,3 тысяч человек, количество госпитализированных продолжает снижаться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С первого марта во Франции умерли 29 319 человек, из них 18 935 скончались в больницах", - говорится в коммюнике.

В больницах находятся 11 678 человек (неделю назад число больных с COVID-19 составляло 13 514). За сутки поступили 130 человек. В реанимации находятся 933 пациента (на прошлой неделе - 1 210).

С начала эпидемии были госпитализированы 102,9 тысяч человек, из них более 18 тыс. находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,8 тысяч человек.