​Во Франции число жертв COVID-19 выросло за сутки на 96

Количество жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 96 - до отметки в 27 625 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С 1 марта мы оплакиваем 27 625 смертей, связанных с COVID-19: 17 412 человек умерли в больницах, 10 213 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.

В больницах остаются 19 432 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных составляло 22 614. За последние сутки в больницы поступили 350 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2 132 заболевших.

"С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 - в отделения реанимации. Домой выписаны 61 066 человек", - отмечают в DGS.