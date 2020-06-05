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Во Франции число жертв COVID-19 приближается к 30 тыс.

​Во Франции число жертв COVID-19 приближается к 30 тыс.

Число умерших от коронавируса в больницах Франции за сутки возросло на 46, общее число жертв COVID-19 превысило 29,1 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"В больницах остаются 12 696 человек с COVID-19 против 14 695 неделю назад. За сутки зарегистрировано 213 новых поступлений в медицинские учреждения (неделю назад - 255)", - сообщают в ведомстве. Из числа госпитализированных 1 094 человека с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.

"С начала эпидемии во Франции умерли 29 111 человек, из них 18 761 - в больницах, а 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.

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