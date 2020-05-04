​Во Франции число жертв COVID-19 превысило 25 тыс

Число умерших после заражения коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 306, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 201.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные привело Главное управление здравоохранения Франции.

Согласно информации ведомства, из этого числа 15 826 смертей зарегистрированы в больницах, остальные случаи заражения с летальным исходом зафиксированы в домах престарелых.

В управлении указали, что больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. Из них в реанимации остаются почти 6,5 тыс. инфицированных. "За последние 24 часа отмечено 689 новых случаев госпитализации, что на 267 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем", - отметили в ведомстве.

Отметим, что более 51 тыс. заразившихся успешно прошли лечение и выписаны из больниц. В общей сложности, по информации ведомства, с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 132 тыс. случаев заражения коронавирусом.