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Во Франции число жертв COVID-19 превысило 19 700

​Во Франции число жертв COVID-19 превысило 19 700

Число жертв коронавируса во Франции достигло 19 718, за сутки скончались 395 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Мы оплакиваем 19 718 жертв", - сказал Саломон на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что в больницах скончались 12 069 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях – 7 649.

По его словам, число госпитализированных с COVID-19 незначительно, но все же снижается.

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