Во Франции число жертв COVID-19 превысило 13,8 тысяч

Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"В общей сложности в больницах и медико-социальных учреждениях с первого марта скончались 13 832 человека", - сказал Саломон на брифинге.

По его словам, в больницах умерли 8 943 человека, за последние сутки из жизни ушли – 353 человека. В домах престарелых от коронавируса скончались 4 889 человека, отметил он.

Во Франции подтверждены 93 790 случаев заболевания, сообщил Саломон. Это на 3 114 заразившихся больше, чем в пятницу.