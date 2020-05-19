Во Франции число зараженных COVID-19 превысило 140 тыс.

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 143,4 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте французского санитарного агентства Sante Publique.

За последние сутки количество заболевших возросло на 524.

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге во вторник сообщил, что в больницах находятся 18 468 человек, заразившихся COVID-19. За последние 24 часа в больницы поступили 506 пациентов. Общее число госпитализированных снизилось на 547 по сравнению с понедельником.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться, отметил Саломон. По данным на вторник в реанимации находятся 1 894 человека. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104.