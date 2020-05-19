Наверх

Во Франции число зараженных COVID-19 превысило 140 тыс.

Во Франции число зараженных COVID-19 превысило 140 тыс.

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 143,4 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте французского санитарного агентства Sante Publique.

За последние сутки количество заболевших возросло на 524.

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге во вторник сообщил, что в больницах находятся 18 468 человек, заразившихся COVID-19. За последние 24 часа в больницы поступили 506 пациентов. Общее число госпитализированных снизилось на 547 по сравнению с понедельником.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться, отметил Саломон. По данным на вторник в реанимации находятся 1 894 человека. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!