Во Франции число заключенных установило абсолютный рекорд

Число заключенных во Франции приблизилось к 73 тыс. человек, что является абсолютным рекордом.

Число заключенных во Франции приблизилось к 73 тыс. человек, что является абсолютным рекордом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

"Число лиц, находящихся в местах лишения свободы, достигло самого высокого значения за всю историю" и составило 72,8 тыс. человек.

По данным агентства, исправительные учреждения Франции переполнены, там находятся 120% человек от максимальной вместимости, в то время как годом ранее такой показатель составлял 115,4%.

Как информирует Agence France-Presse, в течение года число заключенных увеличилось почти на 3 тыс. человек. При этом из-за нехватки мест, примерно 2,2 тыс. человек вынуждены спать на матрасах на полу. Среди заключенных женщины составляют около 3,5%, несовершеннолетние - 0,8%.

Почти четверть лиц, находящихся в местах лишения свободы, "являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными", уточняет агентство.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в марте 2020 года, когда в учреждениях пенитенциарной системы находились около 72,5 тыс. человек, указывает Agence France-Presse.