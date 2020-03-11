​Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 2 000

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 500 и достигло 2 281.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр социальных дел и здравоохранения страны Оливье Веран на пресс-конференции в Париже.

"В настоящий момент зафиксирован 2 281 случай заражения, то есть почти на 500 больше, чем вчера, 48 случаев - с летальным исходом", - сказал Веран.

Министр отметил, что "105 человек сейчас находятся в реанимации". Их состояние, по словам министра, оценивается медиками как тяжелое.

Веран также сообщил, что власти приняли "дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение вируса". Так, по его словам, "введен временный запрет на визиты в дома престарелых" в связи с "большим риском для пожилых людей". "Система защиты населения для нас является приоритетом", - сказал министр.