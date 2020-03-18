​Во Франции число случаев коронавируса превысило 9 тысяч

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек, зафиксировано 89 новых смертей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Ранее сообщалось о 7 730 заболевших и 175 умерших.

"Сейчас у нас 9 134 заболевших… Умерло 264 человека", - сказал Саломон в ходе ежедневного брифинга.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.