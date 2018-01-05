Во Франции число погибших из-за урагана возросло до пяти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, двое пропали без вести, 27 получили травмы различной степени тяжести из-за урагана "Элеанор", который обрушился на территорию Франции в ночь на 3 января. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал Эль-се-и.

Ранее сообщалось о трех погибших. В пятницу днем тела еще двое человек были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя. Жертвами стали 65-летний пожарный, который в четверг пропал без вести, и житель коммуны Шуази, на которого обрушилась стена здания.

"Элеанор" - уже четвертый ураган, обрушивающийся на Францию за последние три недели.