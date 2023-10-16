Во Франции чиновники из других стран подвергаются расистским нападкам

Эммануэль Арго, глава мозгового центра Africa Mundus во Франции, мэр французской коммуны Thesee, подвергается расистским нападкам и угрозам со стороны коллег.

Эммануэль Арго, глава мозгового центра Africa Mundus во Франции, мэр французской коммуны Thesee, подвергается расистским нападкам и угрозам со стороны коллег.

Как сообщает Report, Э.Арго, поднявший в Баку вопрос о выплате компенсаций людям, пострадавшим от колонизации, направил открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с расистскими нападками.

Напомним, что в июле этого года Э.Арго принял участие в мероприятии, посвященном созданию Бакинской инициативной группы.

К обращению присоединились 17 гражданских обществ и лиц, осуществляющих деятельность в области защиты прав африканцев.

В письме отмечается, что во Франции чиновники из Африки и некоторых стран подвергаются дискриминации и расистским нападкам со стороны коллег.

Э.Арго подчеркнул, что отношение, с которым он сталкивается, является частью двойных стандартов, сохранившихся со времен колониального прошлого Франции.

Он отметил, что Франция преподает урок демократии другим странам, но сама не усвоила эти уроки.

Организации и физические лица, присоединившиеся к обращению:

1. Международное движение за репарации (MIR), Мартиника

2. Международный комитет по репарациям (CNR), Мартиника

3. Представительный совет французского зарубежья (CREFOM)

4. Международный комитет чернокожих народов (CIPN)

5. Комитет саммита европейской гаитянской диаспоры (COSDHE)

6. Движение за новое человечество (МНХ)

7. Объединенное движение гаитян, живущих на Гаити и за рубежом (MOUHVHE)

8. Коллектив дочерей и сыновей депортированных африканцев (COFFAD)

9. Декан сети Африка-Мундус и председатель Фонда Маркуса Гарви д-р Джулиус Гарви

10. Премьер-Министр Африканской Диаспоры д-р Луи-Жорж Тин

11. Сильви Конде, поддержка NégroEvolution

12. Энса-Н'Дайма, представитель и региональный генеральный секретарь сети Africa Mundus организации Макона в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне

13. Вики Хендрик, представитель сети Africa Mundus в Намибии и Ботсване

14. Д-р Колинс Имох, представитель сети Africa Mundus в Великобритании

15. Профессор Элвис, эксперт по разрешению конфликтов сети Africa Mundus

16. Парламентарии

17. Коллектив солидарных юристов

18. Представитель сети Africa Mundus в Японии