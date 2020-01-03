Во Франции человек с ножом напал на прохожих в парке - ВИДЕО

Как минимум, четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, сообщил французский телеканал BFMTV.

По его данным, инцидент имел место после 14:00 местного времени. Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих. Он был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Не обладая другими подробностями, BFMTV уточняет, что полицейские произвели, по меньшей мере, три выстрела в нападавшего.

Позже телеканал сообщил о смерти одного из четырех пострадавших. По его данным, умер человек примерно 50 лет. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.