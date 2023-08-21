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Во Франции часть школ не восстановят после погромов к началу учебного года

Во Франции часть школ не восстановят после погромов к началу учебного года Около 40 школ, поврежденных в ходе беспорядков во Франции в конце июня и начале июля, не будут восстановлены к началу учебного года 4 сентября.
Другие страны
21 августа 2023 г. 20:19
Во Франции часть школ не восстановят после погромов к началу учебного года

Около 40 школ, поврежденных в ходе беспорядков во Франции в конце июня и начале июля, не будут восстановлены к началу учебного года 4 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.

По ее данным, задержки в восстановлении зданий связаны с сильным ущербом и длительным оформлением страховых выплат.

RTL не приводит точное число детей, которые будут вынуждены начать учебный год в других школах, но отмечает, что речь идет о нескольких сотнях учащихся главным образом начальных школ.

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