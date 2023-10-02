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Во Франции будут судить школьников, причастных к убийству террористом учителя

Во Франции будут судить школьников, причастных к убийству террористом учителя Судебные слушания в отношении шести несовершеннолетних фигурантов дела об убийстве школьного учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года начнутся 27 ноября 2023 года.
Другие страны
2 октября 2023 г. 17:59
Во Франции будут судить школьников, причастных к убийству террористом учителя

Судебные слушания в отношении шести несовершеннолетних фигурантов дела об убийстве школьного учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года начнутся 27 ноября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Рассмотрением дела займется суд Парижа по делам несовершеннолетних, заседания будут проходить в закрытом режиме.

Пятерым подозреваемым в возрасте от 14 до 15 лет вменяется участие в слежке за учителем и передаче убийце данных о его местонахождении. Шестая же - 13-летняя ученица колледжа, с чьих обвинений началась травля учителя, - предстанет перед судом за "клеветнический донос".

По делу об убийстве Пати проходят еще 10 подозреваемых. Наиболее тяжелые обвинения в "соучастии в убийстве по террористическим мотивам" предъявлены двум друзьям Абдуллаха Анзорова - убийцы учителя - Азиму Эпсирханову и Наиму Будауду, которые сопровождали его во время похода в оружейный магазин. Будауд также после этого подвозил Анзорова до колледжа, близ которого и произошло убийство. Еще трем обвиняемым вменяется "соучастие в убийстве", в том числе участвовавшему в сетевой травле Пати отцу школьницы, оговорившей педагога.

Вечером 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.

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