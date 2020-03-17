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Во Франции будут штрафовать лиц, выходящих на улицу

Во Франции будут штрафовать лиц, выходящих на улицу

Сегодня с 12:00 часов во Франции начался карантин, передвижение людей ограничено.

Как сообщает французское бюро Report, жители страны с 67-миллионным населением смогут выходить из дома в исключительных случаях и лишь при наличии веских причин. 

Не придерживающихся правил ждет штраф в размере от 38 до 135 евро. Запрещается посещение членов семьи, в особенности людей преклонного возраста, застолья в кругу друзей, даже совместные прогулки.   

Людям позволяют выходить из дома лишь в экстренных случаях - на прием к врачу, для оказания помощи нуждающимся, покупку продуктов, индивидуальные занятия спортом и на работу.  

Карантин в силе в течение двух недель. 

Напомним, что с 14 марта в стране закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, спортзалы, библиотеки и др. общественные места, а с 16 марта - детсады, школы и вузы. 

На время карантина также останутся закрытыми ворота парков.

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