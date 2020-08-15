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Во Франции будут производить маски для глухонемых

Во Франции будут производить маски для глухонемых Маска будет снабжена по центру широкой прозрачной частью, делающей губы видимыми для собеседника
Другие страны
15 августа 2020 г. 11:46
Во Франции будут производить маски для глухонемых

Во Франции начали производить защитные маски, которые позволяют читать по губам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, производство развертывает на одном из своих предприятий рядом с Парижем France Handicap - одна из крупнейших французских ассоциаций инвалидов, созданная еще в 30-е годы XX века.

Маска будет снабжена по центру широкой прозрачной частью, делающей губы видимыми для собеседника. Прозрачный экран делается из поливинилхлоридной пленки. Маска снабжена закрепляющимися за уши петлями из эластика, либо затяжками на липучках, позволяющими плотно укрепить ее на лице.

Производственные мощности позволяют ассоциации выпускать по 300 масок в день. Идея такого устройства была выдвинута жительницей Тулузы Аниссой Мекрабеш, страдающей от глухоты. Она начала собирать на проект деньги через интернет методом краудфандинга. France Handicap присоединилась к проекту с предложением обеспечить производство и продажу масок.

Установленная на маске фильтрующая материя высокого качества выдерживает 20 стирок. Пластиковая часть маски покрыта изнутри специальным составом, препятствующим ее запотеванию.

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Версия на азербайджанском языке Fransada lal və kar olanlar üçün maska hazırlanacaq

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