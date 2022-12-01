Во Франции будут отключать электричество зимой

В отдельных районах Франции возможны кратковременные отключения электроэнергии в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур.

В отдельных районах Франции возможны кратковременные отключения электроэнергии в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил в эфире радиостанции FranceInfo глава французского национального оператора электросетей RTE Ксавье Пьешазик.

"Планируем кратковременные, локальные, чередующиеся по регионам отключения электричества этой зимой, максимум по два часа для избегания дисбаланса в наших энергосетях", - сказал он.

По словам Пьешазика, отключения будут исключительно локальными, поэтому не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что во время этих отключений несколько миллионов жителей Франции будут оставаться без электроэнергии.

"Максимум это будет по 10 млн человек, рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений будет намного меньше", - указал глава оператор электросетей RTE.

Кроме того, Пьешазик заявил, что о планируемых отключениях электроэнергии жителей будут предупреждать за три дня. По его мнению, французы могут этого избежать, если все жители постараются приложить усилия для сокращения энергопотребления.