Во Франции большинство смертей из-за COVID-19 приходится на "омикрон"

Большинство смертей от последствий инфицирования коронавирусом во Франции отныне приходятся на штамм "омикрон".

Большинство смертей от последствий инфицирования коронавирусом во Франции отныне приходятся на штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Министерством здравоохранения Франции.

"В период с 17 по 23 января 2022 года вариант "омикрон" был основным (57%) среди случаев смерти пациентов в больницах, для которых ПЦР-тест был положительным и штамм был идентифицирован заблаговременно", - говорится в отчете. Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, за этот период от последствий COVID-19 умерло 1 598 человек.

В целом среди всех новых случаев инфицирования, зафиксированных с 17 по 23 января, 99% приходились также лишь на "омикрон". Он же был у почти 80% поступивших в реанимации.

В то же время, как следует из статистики, прохождение полного курса вакцинации от коронавируса и вовремя сделанная бустерная доза прививки давали 75-процентную эффективность с точки зрения защиты от тяжелых форм COVID-19 среди людей старше 20 лет, инфицированных штаммом "омикрон". Для группы старше 40 лет полная вакцинация и "бустер" обеспечивали еще и 90-процентную защиту от смерти из-за коронавируса. В целом же власти отмечают, что количество госпитализаций существенно меньше общего числа положительных тестов, показавших наличие у людей штамма "омикрон".

Франция переживает пятую волну пандемии. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 января - за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни около 130 тыс. французов. В республике с понедельника введен в действие вакцинный пропуск. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). По состоянию на 27 января, полную схему вакцинации в стране прошли 52,6 млн человек, 34,7 млн французов получили бустерную дозу вакцины.