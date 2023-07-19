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Во Франции более 740 человек получили реальные тюремные сроки за участие в беспорядках

Во Франции более 740 человек получили реальные тюремные сроки за участие в беспорядках По следам проходивших во Франции в конце июня-начале июля беспорядков вынесено 1 278 судебных решений при 95% обвинительных приговоров.
Другие страны
19 июля 2023 г. 13:36
Во Франции более 740 человек получили реальные тюремные сроки за участие в беспорядках

По следам проходивших во Франции в конце июня-начале июля беспорядков вынесено 1 278 судебных решений при 95% обвинительных приговоров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в эфире радиостанции RTL.

Он отметил, что 1 056 человек приговорены к лишению свободы, в том числе 742 - к реальным тюремным срокам. 600 осужденных уже направлены в места заключения.

27 июня в парижском пригороде Нантере от пули полицейского погиб 17-летний подросток, не подчинившийся требованию остановить автомобиль для контроля. После этого всю страну охватили массовые беспорядки с погромами и поджогами, нападениями на полицейских и жандармов. Около 250 стражей порядка пострадали от рук бунтовщиков. Французские СМИ писали, что эти беспорядки стали самыми крупными в стране после беспорядков осени 2005 года.

Через неделю накал мятежей начал снижаться, тем не менее власти продолжали сохранять повышенную бдительность в течение июля, особенно в преддверии национального праздника 14 июля.

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Версия на английском языке More than 700 people handed prison sentences over French riots

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