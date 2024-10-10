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Во Франции более 64 тыс. домов остались без света из-за циклона "Кирк"

Во Франции более 64 тыс. домов остались без света из-за циклона "Кирк" Свыше 64 тыс. домов по всей Франции остались без электроэнергии из-за циклона "Кирк", из-за которого в части регионов был введен предпоследний, оранжевый, и максимальный, красный уровень погодной опасности.
Другие страны
10 октября 2024 г. 00:57
Во Франции более 64 тыс. домов остались без света из-за циклона Кирк

Свыше 64 тыс. домов по всей Франции остались без электроэнергии из-за циклона "Кирк", из-за которого в части регионов был введен предпоследний, оранжевый, и максимальный, красный уровень погодной опасности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей.

Наиболее серьезные проблемы наблюдаются на юго-западе Франции в департаменте Атлантические Пиренеи, где перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в 35 тыс. домохозяйств. Также с проблемами столкнулись по несколько тысяч пользователей в департаментах Ланд, Арьеж, Жер, Рона, Луара и Эн.

По состоянию на вечер среды национальная метеорологическая служба Meteo-France сохранила предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и угрозой подтоплений в 29 департаментах, преимущественно на севере и на востоке страны. Только в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции, введен максимальный, красный уровень погодной опасности. В этом департаменте ожидается в среду вечером и в ночь на четверг до 70-80 мм осадков, тогда как непосредственно в Париже и его пригородах Meteo-France ожидает 35-40 мм осадков.

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