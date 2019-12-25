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Во Франции более 20 человек отравились угарным газом во время рождественской мессы

Во Франции более 20 человек отравились угарным газом

21 человек госпитализирован из церкви города Карлепон (департамент Уаза, севернее Парижа) из-за отравления угарным газом во время рождественской службы. 

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство France Presse со ссылкой на данные пожарно-спасательной службы района.

Всего в храме находилось 150 человек. Во время службы некоторые из них почувствовали сильную головную боль. На место происшествия по вызовам срочно прибыли четыре десятка пожарных, спасателей и группа жандармов. Пожарные произвели замеры воздуха в помещении - они показали повышенное содержание угарного газа.

Все находившиеся в церкви были срочно эвакуированы в помещение мэрии. Первичная медицинская помощь была оказана 72 людям, среди которых были дети и старики.

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