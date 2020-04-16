​Во Франции более 108 тысяч человек инфицированы COVID-19

Число жертв коронавируса во Франции возросло до 17 920, а случаи заболевания составляет 108 847. Таким образом, прирост за сутки составил более 2,6 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Общее число жертв с первого марта составляет 17 920", - сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что в больницах скончались 11 060 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 6 860 человек.

Днем ранее сообщалось о 17 167 умерших и 106 206 заразившихся коронавирусом.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. После 11 мая во Франции постепенно начнут открываться детские сады, школы и университеты.