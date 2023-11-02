Во Франции более 1,3 тыс. человек пришлось эвакуировать из-за шторма "Киаран"

Французские спасатели эвакуировали более 1,3 тыс. человек из-за шторма "Киаран", который в ночь на четверг охватил Бретань и северо-запад страны, а сейчас движется через северные департаменты.

Французские спасатели эвакуировали более 1,3 тыс. человек из-за шторма "Киаран", который в ночь на четверг охватил Бретань и северо-запад страны, а сейчас движется через северные департаменты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в соцсети "X".

"Потребовалось переселить 1 315 человек, в основном из кемпингов и зон отдыха. В Бресте после падения башенного крана были эвакуированы [жители] нескольких домов", - написал он.

Глава МВД подтвердил, что в ночь на четверг 1,2 млн граждан остались без света из-за обрыва линий электропередачи, а также "десятки тысяч человек - без сотовой связи". Он добавил, что этой ночью власти неоднократно задействовали систему оповещения об опасности через мобильные телефоны. До утра спасатели осуществили 1,9 тыс. операций "и продолжают работу".

"Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, особенно в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Манш, где дороги оказались непроходимыми, были повалены деревья, повреждены крыши и серьезно пострадал общественный транспорт, - написал он. - К настоящему моменту один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе трое пожарных".