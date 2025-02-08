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Во Франции боец спецназа получил ранение в перестрелке

Во Франции боец спецназа получил ранение в перестрелке Боец элитного подразделения французской полиции RAID получил ранение, а один из злоумышленников был убит в ходе перестрелки на автотрассе в департаменте Кот-д'Ор на востоке Франции.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 17:00
Во Франции боец спецназа получил ранение в перестрелке

Боец элитного подразделения французской полиции RAID получил ранение, а один из злоумышленников был убит в ходе перестрелки на автотрассе в департаменте Кот-д'Ор на востоке Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в рамках операции против банды, занимающейся организацией нелегальной миграции курдов из Ирака. Двое сотрудников полиции остановили для проверки автомобиль с британским номерами, после чего находящиеся в автомобиле лица открыли огонь из автоматического оружия. Стражи порядка открыли ответный огонь. В ходе перестрелки один сотрудник полиции получил ранение в ногу, а один из подозреваемых был убит.

Еще четверо человек, находившиеся в автомобиле, попытались скрыться с места преступления. Троих подозреваемых удалось задержать, розыск четвертого продолжатся.

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