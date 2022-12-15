Во Франции автомобиль въехал в толпу марокканских болельщиков, погиб подросток

Во время массовых беспорядков во французском Монпелье 14-летний мигрант из Марокко погиб в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков.

Во время массовых беспорядков во французском Монпелье 14-летний мигрант из Марокко погиб в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков.

Как передает Report , об этом сообщила телерадиокомпания BFMTV.

По ее сведениям, водитель, якобы запаниковал из-за беспорядков на улицах и влетел в толпу болельщиков марокканской сборной по футболу. В результате тяжелые травмы получил 14-летний мальчик. Его увезли в больницу, но медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Он скончался в медучреждении.

Водитель скрылся с места инцидента, следователи объявили его в розыск. Согласно информации, автомобиль подозреваемого уже обнаружен.

Отметим, что после матча Марокко и Франции, проведенного в рамках Чемпионата мира по футболу, болельщики обеих команд устроили беспорядки в Париже, Ницце, Монпелье и других городах Франции.