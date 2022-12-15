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Во Франции автомобиль въехал в толпу марокканских болельщиков, погиб подросток

Во Франции автомобиль въехал в толпу марокканских болельщиков, погиб подросток Во время массовых беспорядков во французском Монпелье 14-летний мигрант из Марокко погиб в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 07:58
Во Франции автомобиль въехал в толпу марокканских болельщиков, погиб подросток

Во время массовых беспорядков во французском Монпелье 14-летний мигрант из Марокко погиб в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания BFMTV.

По ее сведениям, водитель, якобы запаниковал из-за беспорядков на улицах и влетел в толпу болельщиков марокканской сборной по футболу. В результате тяжелые травмы получил 14-летний мальчик. Его увезли в больницу, но медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Он скончался в медучреждении.

Водитель скрылся с места инцидента, следователи объявили его в розыск. Согласно информации, автомобиль подозреваемого уже обнаружен.

Отметим, что после матча Марокко и Франции, проведенного в рамках Чемпионата мира по футболу, болельщики обеих команд устроили беспорядки в Париже, Ницце, Монпелье и других городах Франции.

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Версия на английском языке Teen killed as car plunges into crowd of Moroccan football fans in France
Версия на азербайджанском языке Fransada sürücü avtomobilini mərakeşli azarkeşlərin üzərinə sürüb, 1 nəfər ölüb

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