О нас

Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию

Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию Во Франции силовики задержали французских и китайских руководителей компании Ommic за передачу Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли.
Другие страны
28 июля 2023 г. 03:21
Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию

Во Франции силовики задержали французских и китайских руководителей компании Ommic за передачу Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на результаты расследования французских властей и решения судов.

Также были арестованы акции Ommic, которая оказалась под контролем китайского бизнесмена. Ommic - одна из немногих европейских компаний, выпускающих полупроводники. Она научилась делать сверхмощные высокопроизводительные чипы, которые применяются в оборудовании для 5G, спутниках, а также в радарах на танках и истребителях, системах наведения ракет. Такие технологии тщательно охраняются, а их экспорт контролируется.

По оценкам следователей, Россия приобрела полупроводники двойного назначения на общую сумму 11,8 млн евро. Сложная схема предполагала их поставку через Китай. Чипы и технологическая информация попадали к российской государственной компании, производящей вооружение, утверждают следователи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре
Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре
28 июля 2023 г. 03:48
Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах
Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах
28 июля 2023 г. 02:57
ВС Украины освободили еще один населенный пункт
ВС Украины освободили еще один населенный пункт
28 июля 2023 г. 02:36
Теракт у мечети в Дамаске, погибли 5 человек, десятки раненых
Теракт у мечети в Дамаске, погибли 5 человек, десятки раненых
28 июля 2023 г. 00:12
Войска Руанды перешли границу с ДР Конго
Войска Руанды перешли границу с ДР Конго
27 июля 2023 г. 23:31
Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы
Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы
27 июля 2023 г. 21:43
Полиция Швеции разрешила акцию, в ходе которой планируется сжечь Тору у посольства Израиля
Полиция Швеции разрешила акцию, в ходе которой планируется сжечь Тору у посольства Израиля
27 июля 2023 г. 20:52
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка
27 июля 2023 г. 20:40
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
При крушении Ми-8 на Алтае погибли четыре человека
При крушении Ми-8 на Алтае погибли четыре человека
27 июля 2023 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi