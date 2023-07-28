Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию

Во Франции силовики задержали французских и китайских руководителей компании Ommic за передачу Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли.
Как передает
Также были арестованы акции Ommic, которая оказалась под контролем китайского бизнесмена. Ommic - одна из немногих европейских компаний, выпускающих полупроводники. Она научилась делать сверхмощные высокопроизводительные чипы, которые применяются в оборудовании для 5G, спутниках, а также в радарах на танках и истребителях, системах наведения ракет. Такие технологии тщательно охраняются, а их экспорт контролируется.
По оценкам следователей, Россия приобрела полупроводники двойного назначения на общую сумму 11,8 млн евро. Сложная схема предполагала их поставку через Китай. Чипы и технологическая информация попадали к российской государственной компании, производящей вооружение, утверждают следователи.