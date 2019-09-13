​Во Франции арестовали мэра и его супругу

Мэр французского города Леваллуа-Перре был приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает французское бюро Report, суд приговорил Патрика Балкани к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, жена мэра была также приговорена к трем годам тюремного заключения.

В то же время сроком на 10 лет они были лишены права избираться и управлять компанией.

Отметим, что П.Балкани и его жена признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в размере 4 млн евро. Очередной процесс по обвинению в коррупции против мера состоится 18 октября. В случае доказательства вины ему может грозить до семи лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.