Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне

Картина Клода Моне "Весна" (1872) пострадала в результате действий двух активисток, назвавшихся участницами той же ассоциации, которая взяла на себя ответственность за аналогичную попытку испортить "Джоконду" ("Мона Лиза") Леонардо да Винчи в Лувре.

Картина Клода Моне "Весна" (1872) пострадала в результате действий двух активисток, назвавшихся участницами той же ассоциации, которая взяла на себя ответственность за аналогичную попытку испортить "Джоконду" ("Мона Лиза") Леонардо да Винчи в Лувре.

Как передает Report , об этом сообщил телеканала BFMTV.

Инцидент произошел в субботу в Музее изящных искусств в Лионе (Франция). Согласно опубликованным кадрам, две девушки облили неизвестной субстанцией висящую на стене картину и начали скандировать лозунги о том, что "эта "Весна" может стать для нас последней весной". В своих соцсетях движение, взявшее ответственность за эту акцию, связало действия девушек с необходимостью обратить внимание на потепление климата и на то, насколько большой вклад вносят в этот процесс фермеры.

Мэр Лиона Грегори Дусе - представитель партии EELV ("Европа, Экология, "Зеленые") - в X выразил "сожаление" в связи с этими действиями и заявил о поддержке сотрудников музея. В то же время он назвал "гнев" активистов, переживающих об изменении климата, закономерным. Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу BFMTV, что "понимает озабоченность этих людей", но напомнила, что картины и прочие предметы искусства являются "общим благом".

"Эти действия контрпродуктивны для того послания, которое хотят донести до людей эти активисты. Поэтому я осуждаю эти действия. Картину осмотрит реставратор; мы не знаем, повреждена ли она, но вполне вероятно, что дело не только в раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у Моны Лизы", - продолжила она. Музей и город планируют подать жалобу.