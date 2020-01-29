ПАСЕ приняла отчет: Во Франции 90, в Германии 26 журналистов подверглись насилию

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла отчет, посвященный свободе печати и безопасности журналистов в Европе.

Как сообщает французское бюро Report, в отчете говорится о росте случаев физического и вербального насилия, вмешательства полиции.

Согласно отчету, с 17 ноября 2018 года во Франции с начала акций протестов "желтых жилетов" увеличились случаи преследований и угроз в отношении журналистов.

С того момента 90 освещающих акции журналистов подверглись насилию со стороны полиции.

В 2018 году в Германии 26 журналистов также подверглись физическому насилию.

24 октября 2019 года в Нидерландах журналист NOS TV был арестован за отказ отвечать на вопросы.

Мальта, Австрия, Болгария, Италия и другие страны входят в число стран, где госорганы, полиция и гражданские лица совершают насилие в отношении журналистов.

ПАСЕ призвала государства-члены структуры обеспечить безопасность журналистов.