С начала года во Франции 68 стражей правопорядка пытались совершить суицид

Во Франции 25-летний полицейский покончил с собой на работе.

Как сообщает французское бюро Report, инцидент отмечен в 25-м отделении полиции Парижа.

Это - третий по счету полицейский, совершивший во Франции суицид за последние 3 дня.

По словам министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, после случившегося в правоохранительных органах приступили к срочным и неотложным мерам для пресечения суицидов.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел Франции, в этом году в стране возросла статистика суицидов среди полицейских и жандармов. С начала года во Франции 35 полицейских и 33 жандарма (в целом 68 стражей правопорядка) пытались свести счеты с жизнью. Из них 28 человек скончались.