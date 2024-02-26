Во Франции 50% опрошенных граждан стали реже покупать средства гигиены из-за инфляции

Около половины жителей Франции вынуждены реже покупать средства гигиены и выбирать между ними и продуктами питания из-за высокой инфляции.

Около половины жителей Франции вынуждены реже покупать средства гигиены и выбирать между ними и продуктами питания из-за высокой инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

"На фоне повсеместного роста стоимости жизни все больше французов отказываются от покупки базовых средств гигиены. В 2024 году каждый второй француз (50%) говорит, что экономический климат заставляет его сократить потребление средств личной гигиены, и эта доля резко возросла (+16 п. п. по сравнению с 2023 годом)", - говорится в материалах исследования.

Чаще всего жителям Франции приходится экономить на покупке косметики (40%) или краски для волос (33%). Кроме того, почти каждый пятый стал экономить на бритвах (19%), еще 16% стали реже покупать дезодорант.

"Что еще более тревожно, исследование показало, что каждый пятый француз вынужден выбирать между покупкой продуктов питания и гигиенических средств; этот показатель тревожно высок среди молодых людей в возрасте до 25 лет, которые в два раза чаще страдают от этого (40%)", - уточняется в материалах опроса.

95% опрошенных заявили, что обеспокоены резким ростом цен, при этом 57% признались, что регулярно сталкиваются с ситуацией, когда у них нет уверенности, что имеющихся средств хватит до конца месяца. При этом 46% признались, что боятся скатиться в нищету.