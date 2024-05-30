Во Франции 43 тыс. силовиков будут следить за безопасностью на торжествах в Нормандии

Министерство внутренних дел Франции задействует 43 тыс. полицейских, жандармов и военных для обеспечения безопасности торжественных церемоний по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые пройдут с 5 по 7 июня.

Министерство внутренних дел Франции задействует 43 тыс. полицейских, жандармов и военных для обеспечения безопасности торжественных церемоний по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые пройдут с 5 по 7 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

"На церемониях, посвященных 80-й годовщине Дня Д [годовщина высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны] и битвы за Нормандию, будут задействованы исключительные силы безопасности. Будет мобилизовано 43 тыс. полицейских, жандармов, спасателей и военных", - сказал он на пресс-конференции.

В общей сложности Франция ожидает принять около 1 млн гостей в течение трех дней на различных церемониях в Нормандии и Бретани, самая крупная из которых состоится на пляже Омаха. В ней примут участие 25 глав государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III.

По словам Дарманена, это будет "крупнейшее памятное мероприятие за всю историю МВД". Для охраны этой церемонии будут задействованы 12 тыс. полицейских и жандармов. Перед началом торжеств будет осуществлена масштабная операция по поиску снарядов и мин времен Второй мировой войны и разминированию побережья. В ней примут участие 80 саперов, 16 водолазов и 50 кинологов.