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Во Франции 370 отделений банков пострадали в ходе беспорядков

Во Франции 370 отделений банков пострадали в ходе беспорядков По меньшей мере 370 отделений банков получили повреждения в ходе беспорядков во Франции.
Другие страны
4 июля 2023 г. 21:34
Во Франции 370 отделений банков пострадали в ходе беспорядков

По меньшей мере 370 отделений банков получили повреждения в ходе беспорядков во Франции.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Французскую банковскую федерацию (FBF).

Так, 40% из пострадавших 370 отделений расположены в регионе Иль-де-Франс. "80 из них повреждены очень сильно, некоторые разрушены", - приводит агентство слова представителя федерации.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.

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