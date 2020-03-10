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Во Франции 30 человек умерли от коронавируса

Во Франции 30 человек умерли от коронавируса

© google.az

Жертвами коронавируса во Франции стали уже 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Генеральная дирекция здравоохранения страны.

Накануне сообщалось, что от заболевания скончались 25 человек. Значительная часть умерших - пожилые люди, смерть которых наступила от сопутствующих заболеваний.По последним данным, число заболевших составляет 1 412 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

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