Во Франции 24 человека отравились продуктами горения из-за жары

Двадцать четыре человека отравились продуктами горения из-за жары в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции с момента начала сильной жары,

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По данным префектуры департамента, отравления произошли в основном в районе города Страсбург.

Местные власти призвали жителей быть бдительными из-за потенциальной опасности похожих инцидентов, которые могут привести к серьезным последствиям и даже к летальному исходу. Префектура советует обращаться в службу неотложной помощи при обнаружении симптомов недомогания.