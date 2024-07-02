Во Франции 218 претендентов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах

Число кандидатов, отказавшихся от участия во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции, составило 218.
Как передает Report, об этом пишет издание Le Monde.
По данным, они сняли свои кандидатуры в пользу более сильных претендентов, чтобы не допустить победы правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла и Марин Ле Пен.
Отметим, что ранее сообщалось о 185 претендентах, добровольно отказавшихся от участия в выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.