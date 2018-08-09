Во Франции 18 человек пропали без вести во время сплава на каноэ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Почти 20 человек, сплавлявшихся на каноэ во французском департаменте Гар на юге Франции, пропали без вести в четверг

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, 18 туристов сплавлялись по реке Ардеш. На поиски пропавших направлены около ста жандармов, в небе над районом операции барражируют три вертолета.

Сильные дожди, прошедшие ночью, спровоцировали подтопления в регионе.