 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции 18 человек пропали без вести во время сплава на каноэ

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Почти 20 человек, сплавлявшихся на каноэ во французском департаменте Гар на юге Франции, пропали без вести в четверг

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, 18 туристов сплавлялись по реке Ардеш. На поиски пропавших направлены около ста жандармов, в небе над районом операции барражируют три вертолета.

    Сильные дожди, прошедшие ночью, спровоцировали подтопления в регионе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi