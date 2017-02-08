Во Франции 16 человек ранены при взрыве на заводе

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв на заводе по переработке отходов электронной промышленности произошел cегодня в пригороде Парижа, 16 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на AFP.

В цеху, где размещалась дробильная установка, произошел взрыв. Вспыхнувший вскоре после этого пожар был оперативно ликвидирован и не повредил здание.

Персонал, находившийся в момент взрыва на заводе, был эвакуирован. Из 43 человек, покинувших здание, 16 человек получили ранения. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в больницы окрестных городов.