Во Франции 150 тыс. человек не смогут пользоваться поездами из-за забастовок

Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.

Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава подразделения пассажирских перевозок Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Кристоф Фанише.

"150 тыс. путешественников не смогут отправиться в отпуск, мне очень жаль", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Фанише отметил, что для руководства компании эта забастовка "непонятна", и с сожалением отметил, что компания не сможет в полней мере выполнить обязательства перед пассажирами. В то же время, по его словам, 85% пассажиров смогут использовать свои билеты, а трафик полностью нормализуется в понедельник.

Сотрудники железнодорожной компании объявили о намерении провести забастовку 17 и 18 февраля на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы. Контролеры требуют повысить им заработную плату и улучшить условия для завершающих карьеру.