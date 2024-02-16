Во Франции 150 тыс. человек не смогут пользоваться поездами из-за забастовок

Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.
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"150 тыс. путешественников не смогут отправиться в отпуск, мне очень жаль", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Фанише отметил, что для руководства компании эта забастовка "непонятна", и с сожалением отметил, что компания не сможет в полней мере выполнить обязательства перед пассажирами. В то же время, по его словам, 85% пассажиров смогут использовать свои билеты, а трафик полностью нормализуется в понедельник.
Сотрудники железнодорожной компании объявили о намерении провести забастовку 17 и 18 февраля на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы. Контролеры требуют повысить им заработную плату и улучшить условия для завершающих карьеру.