О нас

Во Франции 150 тыс. человек не смогут пользоваться поездами из-за забастовок

Во Франции 150 тыс. человек не смогут пользоваться поездами из-за забастовок Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 23:18
Во Франции 150 тыс. человек не смогут пользоваться поездами из-за забастовок

Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава подразделения пассажирских перевозок Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Кристоф Фанише.

"150 тыс. путешественников не смогут отправиться в отпуск, мне очень жаль", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Фанише отметил, что для руководства компании эта забастовка "непонятна", и с сожалением отметил, что компания не сможет в полней мере выполнить обязательства перед пассажирами. В то же время, по его словам, 85% пассажиров смогут использовать свои билеты, а трафик полностью нормализуется в понедельник.

Сотрудники железнодорожной компании объявили о намерении провести забастовку 17 и 18 февраля на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы. Контролеры требуют повысить им заработную плату и улучшить условия для завершающих карьеру.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
16 февраля 2024 г. 22:29
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
16 февраля 2024 г. 21:58
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
16 февраля 2024 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
16 февраля 2024 г. 14:23
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
16 февраля 2024 г. 13:34
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi