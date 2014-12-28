​Во Франции 15 тыс. автомобилей блокированы из-за сильного снегопада

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В департаменте Савойя на востоке Франции более 15 тыс. автомобилей блокированы из-за сильного снегопада и льда на дорогах. Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

В 19 французских департаментах в связи с метелью объявлен "оранжевый" — третий из четырех — уровень опасности.

Местные власти посоветовали пассажирам, которые застряли в пробках, искать ночлег как можно скорее из-за возможного ухудшения погодных условий.