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    ​Во Франции 15 тыс. автомобилей блокированы из-за сильного снегопада

    Местные власти посоветовали пассажирам, которые застряли в пробках, искать ночлег

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В департаменте Савойя на востоке Франции более 15 тыс. автомобилей блокированы из-за сильного снегопада и льда на дорогах. Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

    В 19 французских департаментах в связи с метелью объявлен "оранжевый" — третий из четырех — уровень опасности.

    Местные власти посоветовали пассажирам, которые застряли в пробках, искать ночлег как можно скорее из-за возможного ухудшения погодных условий.

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