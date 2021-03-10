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Во Франции 11-летний подросток пригрозил обезглавить мэра

Во Франции 11-летний подросток пригрозил обезглавить мэра 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского города Лион
Другие страны
10 марта 2021 г. 06:00
Во Франции 11-летний подросток пригрозил обезглавить мэра

11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского города Лион.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание LyonMag.

По данным издания, Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.

Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.

О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, об этом стало известно после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Fransada 11 yaşlı yeniyetmə meri başını kəsəcəyi ilə hədələyib

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