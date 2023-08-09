Во Франции 11 человек считаются пропавшими без вести после пожара в центре для инвалидов

Пожар произошел в частном доме, арендованном местной ассоциацией помощи инвалидам, в коммуне Винценхайм на востоке Франции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио France Bleu.
В префектуре департамента Верхний Рейн сообщили о том, что 11 человек числятся пропавшими без вести.
Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в среду утром, примерно в 6:30 по местному времени. По состоянию на 9:30, из горящего здания были эвакуированы 17 человек, одному потребовалась госпитализация. Дом, в котором произошло возгорание, расположен рядом с лечебно-образовательным терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи инвалидам.
По данным префектуры, возгорание локализовано, для его тушения задействованы 76 пожарных, 4 пожарных автомобиля, 4 скорых, развернут мобильный пункт оказания медицинской помощи. Также на место происшествия прибыли 40 жандармов.