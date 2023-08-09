Во Франции 11 человек считаются пропавшими без вести после пожара в центре для инвалидов

Во Франции 11 человек считаются пропавшими без вести после пожара в центре для инвалидов

Пожар произошел в частном доме, арендованном местной ассоциацией помощи инвалидам, в коммуне Винценхайм на востоке Франции.

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